Pöltl übertraf Marke von 2.000 Rebounds in der NBA

14 Punkte und elf Rebounds standen für Pöltl zu Buche. Damit schrieb der 26-Jährige zum fünften Mal im Spieljahr doppelt zweistellig an. In 24:48 Minuten Einsatzzeit verbuchte er zudem zwei Blocks und je einen Assist sowie Steal. In der NBA hat der Wiener mittlerweile 2.002 Rebounds geholt. Im Dress der Spurs hat er zudem 301 Blocks verzeichnet.