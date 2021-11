Gegen Vollprofis und millionenschwere Teams

EM-Auftakt gegen Italien

Österreich hat indes keinen einzigen, die von 3500 bis 10.000 Euro teuren Sportrollstühle müssen sich die Spieler selbst finanzieren. „Viele von uns trainieren wie Profis, unser Sport wird aber hier leider zu wenig gefördert“, ist für Hochenburger logisch, dass bei der EM ein Top-10-Platz unter 12 Teams und der Klassenerhalt riesig wäre: „Aber wir haben ein Mega-Teamwork, sterben quasi am Feld füreinander. So müssen wir die Gegner biegen!“ Am Samstag geht’s gegen Italien los.

EM in Madrid, Gruppe B: Großbritannien, Holland, Türkei, Italien, Israel, Österreich.