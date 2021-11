Start-up sammelt Kleidung für Ärzte in Afrika

Feedback positiv

„Statt Platzhalter und Staubfänger im obersten Fach im Schrank zu sein, appellieren wir an alle Ärzte, ihre ausgemusterte Kleidung zu spenden, um in anderen Ländern potenzielle Keime vom OP fernzuhalten“, rufen die beiden Mediziner unisono zur Spende auf. „Jeder von uns unterschätzt meistens seinen Einfluss, aber unsere Sammelaktion zeigt, was man bewegen kann, wenn jeder etwas dazu beiträgt“, so Kury. Das bisherige Feedback aus Afrika und der Mediziner sei positiv: „Wir würden die Aktion nächstes Jahr gerne wiederholen.“