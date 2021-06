Klagenfurter gründen Start-up für Ärztekleidung

Elastisch, atmungsaktiv und Viren hemmend

Aber was ist hier anders als an der herkömmlichen Arztkleidung? „Wir haben einen eigenen Stoff entwickelt, der die Fortpflanzung von Viren hemmt und elastisch und atmungsaktiv ist“. Zusammen mit Ärzten aus mehreren Praxen feilten die Kärntner monatelang an den Designs: „Die Arzthelfer wissen natürlich am besten, was sie wollen“, so Jakob und Gregor.