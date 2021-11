Start-up will Arztkleidung zweites Leben schenken

Während in Österreich davon ausgegangen wird, dass fachgerechte Kleidung in den Krankeneinrichtungen zum absoluten Mindeststandard gehören, sieht dies in manchen anderen Ländern schon ganz anders aus, etwa in Afrika: In einigen Regionen ist es dort für Ärzte Usus, mit T-Shirts und Jeans zur Visite zu gehen. Ressourcen, um das medizinische Personal auszustatten, sind kaum vorhanden.