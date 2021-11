Auto stürzte 80 m in die Tiefe, Lenker unverletzt!

Zahlreiche Schutzengel hatte am Freitagabend ein Salzburger Autolenker. Bei tief winterlichen Fahrbedingungen geriet ein 53-Jähriger gegen 22.30 Uhr mit seinem Fahrzeug von einer Gemeindestraße in Hüttau im Pongau ab, stürzte mit dem Pkw sich mehrmals überschlagend 80 Meter in die Tiefe und blieb unverletzt.