Liefering setzt Erfolgsserie gegen Kapfenberg fort

Der FC Liefering hat in der 2. Fußball-Liga den Rückstand auf Tabellenführer Austria Lustenau auf drei Punkte verkürzt. Die Salzburger besiegten am Samstag den Kapfenberger SV mit 3:2 (1:1) und profitierten vom torlosen Remis der Vorarlberger am Vortag. Die Talenteschmiede von Red Bull ist schon seit 13 Spielen ungeschlagen.