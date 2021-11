44-Jähriger hielt Ehefrau Messer an den Hals

Völlige Eskalation eines Streits am Freitag in Wien: In einer Wohnung am Rennbahnweg im Bezirk Donaustadt griff ein 44-jähriger Verdächtiger zu einem Messer und drückte es seiner Ehefrau an den Hals. Die Frau riss sich los, sie erlitt eine Schnittverletzung an einem Finger. Der dramatische Vorfall spielte sich vor den Augen der erwachsenen Tochter ab, die gerade zu Besuch war. Sie alarmierte die Polizei.