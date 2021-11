Salzburger Bullen reden sich die Lage schön

Salzburg steht in allen Bewerben gut da, die Saison läuft bisher eigentlich nach Plan. Doch in den vergangenen Spielen fing der sonst so tadellose Motor des Meisters etwas zu stottern an. Von den letzten fünf Partien gewannen die Bullen nur eines (1:0 bei der Austria). Deshalb ist die erste Schwächephase in dieser Spielzeit nicht mehr von der Hand zu weisen. Aber Trainer Matthias Jaissle will der Wahrheit nicht so ganz ins Auge blicken.