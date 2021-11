Salzburgs Pleite in Lille: Highlights im Video

Meister Red Bull Salzburg musste sich am Dienstag bei Frankreichs Meister OSC Lille mit 0:1 geschlagen geben. Ein Remis zum Abschluss am 8. Dezember daheim gegen den FC Sevilla würde Salzburg dennoch zum Einzug in die K.-o.-Phase der Champions League reichen. Hier können Sie die Highlights vom Spiel nachschauen.