Djokovic freut sich auf „Date“ mit Benjamin Raich

„Ich habe dieses wundervolles Geschenk bekommen, Herwig Straka bringt sie gerade“, meinte Djokovic bei der Zoom-Pressekonferenz zur APA - Austria Presse Agentur. „Ich möchte SPURart für diese für mich gemachten Ski bedanken mit dem Logo. Ich bin wirklich beeindruckt“, sagte der 34-jährige Serbe, der danach kaum noch zu stoppen war, um über seine Ski-Leidenschaft zu reden. „Ich liebe Skifahren seit ich sehr jung war. Mein Vater, mein Onkel, meine Tante waren alle professionelle Rennläufer. Ich habe viel Zeit in den Bergen verbracht in Serbien“, erinnerte sich Djokovic. „Tief in meinem Herzen ist Skifahren wahrscheinlich neben Tennis immer noch mein Nummer-1-Sport. Ich liebe das Gefühl in den Bergen, ich bin geehrt, dass auf den Ski auch ein Tennis-Symbol drauf ist, das Design ist fantastisch.“