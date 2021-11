Ab 16 Uhr: Österreich gegen Serbien mit Djokovic

Österreichs Davis-Cup-Team hat sich am Donnerstag, am Tag vor dem ersten Länderkampf beim Finalturnier in Innsbruck gegen Serbien, mit Masken im Gesicht den heimischen Medien präsentiert. Inmitten der Coronavirus-Pandemie ist der große Karriere-Höhepunkt auch getrübt von der Tatsache, dass es keine Fans in der Olympiaworld geben wird. Wer neben Dennis Novak für Österreich im Einzel antreten wird, erfahren Gegner und Anhänger erst am Spieltag, spätestens eine Stunde vorher.