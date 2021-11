Sehnen nach altem Davis-Cup-Format ist noch da

Stimmung fehlt

Koubek sieht es ähnlich wie Kohlmann: „Es ist nicht mehr so, wie wir es kennen als Spieler. Das war einfach was anderes, am Ende waren es nur noch zwei Tage, aber wenn du diese drei Tage Davis-Cup-Experience einmal gehabt hast, speziell vor heimischen Publikum, wo geile Stimmung war, das kannst du mit nichts anderem gut machen.“ In Innsbruck hätte man in den Gruppenspielen gegen Serbien am Freitag und Deutschland am Sonntag (jeweils 16.00 Uhr) zumindest die Heim-Atmosphäre noch einmal richtig erleben können - und dann versalzte die Coronavirus-Pandemie das Veranstalter-Süppchen.