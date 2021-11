Novak Djokovic: „Wir möchten nach Madrid kommen“

Er ist übrigens nicht zum ersten Mal als Spieler in Tirol, hatte er doch einige Male bei der Isospeed-Trophy in St. Anton, einer Exhibition mit Fun-Charakter, Skifahren und Party, mitgewirkt. „Ich war ein paar Jahre in Folge in St. Anton. Ich erinnere mich an diese Trips, wo ich viel Tennis, Skifahren, Spaß, Familienzeit, alles kombiniert in weniger als sieben Tagen, hatte. Das war ein fantastisches Event - schade, dass es das nicht mehr gibt, das war für mich ohne Zweifel eines der besten Exhibition-Events auf der Welt. Ich hatte dort sehr viel Spaß“, schilderte Djokovic seine Erinnerungen. Von Innsbruck selbst sah er noch nicht viel, zumal der gesamte Davis-Cup-Tross in einem Fünfstern-Superior-Hotel in Telfs residiert. „Das Hotel ist eines der imposantesten, das ich je in meinem Leben gesehen habe“, war selbst ein Djokovic verblüfft - wohl nicht zuletzt über die Lage des Hotels Interalpen inmitten der Berge.