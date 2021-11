Landestheater: Girkinger ab 2023 neue Intendantin

Girkinger kündigte in einer Aussendung an, dass sich das Landestheater „in manchen Bereichen neu definieren“ werde. Sie möchte die „Zusammenarbeit der verschiedenen Sparten auf und hinter der Bühne verstärken“. „Das Tiroler Landestheater gibt unter meiner Leitung ein klares Bekenntnis zur Zeitgenossenschaft, Nachwuchsförderung, Diversität, Nachhaltigkeit sowie zu gesellschaftspolitisch relevanten thematischen Schwerpunkten ab“, hielt die designierte Intendantin fest. Ihre näheren Pläne will sie am Montag bei einer Pressekonferenz vorstellen.