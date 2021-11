Wohnungs-Wettbieten als Preistreiber in Tirol

Ärger bei Privatpersonen ist vorprogrammiert

Das Vorgehen des Maklerbüros stößt bei all jenen, die den Wohnplatz dringend benötigen, auf Kritik, so auch bei Rofner: „Ich habe meiner Tochter dann empfohlen, die Hände davon zu lassen. Ich wundere mich, dass sich das Büro auf so etwas wie eine Versteigerung einlässt, wenn die Wohnung an Bedürftige gehen soll.“ Alle drei Wohnungen gingen nach Angaben der Betroffenen an ein und denselben (höchstbietenden) Besitzer.