Konkurs: Aus für Rehazentrum noch vor Eröffnung

Der Betrieb ist geschlossen, die Dienstverhältnisse der sechs noch immer angestellten Mitarbeiter jetzt beendet. Dabei hätten sich gerade am Standort Waidhofen mit dem Schwerpunktspital für seelische Gesundheit gute Synergien ergeben. So muss die Waldviertler Bezirksstadt die nächste Hiobsbotschaft hinnehmen, wenngleich schon 2019 das Therapiezentrum fertig war, es seither nicht in Betrieb ging und nur noch wenige an eine tatsächliche Eröffnung glaubten.