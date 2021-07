Fertiges Therapiezentrum wartet auf Verträge

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Leistungsträger sei mittlerweile gebildet worden, welche die Anforderungen an das Zentrum im Detail sowie Vertragsentwürfe ausarbeiten soll, ist Eigentümervertreter Josef Pergrin zuversichtlich. Bis Ende des Sommers erwartet er die Vertragsabschlüsse. Denn bei der Besichtigung, die bereits im Mai stattgefunden hatte, „waren „alle begeistert“. Sein Wunsch: heuer im September, jedenfalls aber noch im Herbst endlich in Betrieb gehen zu können. Denn bereits seit knapp zwei Jahren wäre das Rehazentrum betriebsbereit. Auch viele Bewohner der Region um Waidhofen an der Thaya rätseln bereits, ob und wann es denn endlich mit dem Rehazentrum losgehen wird.