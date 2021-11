Horror-Verletzung: „Habe Kracher im Knie gespürt“

Ein Hoch auf die Mama

„Nach der OP werden die zwei Monate, wenn ich nicht gehen kann, schwierig für den Kopf. Ich rede viel mit meiner Mama, die Energetikerin ist - aber auch mit meiner Familie und den engsten Freunden. Ich bin ihnen sehr dankbar für ihre Unterstützung!“ Heute feuert er seinen GAK an - wenn schon nicht am Rasen, dann wie in Lafnitz von der Tribüne aus.