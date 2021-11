Kein Handshake - Spalletti blamiert sich in Moskau

Der SSC Neapel ist nicht gerade in einer guten Phase. Nicht genug, dass man in der Serie A die erste Niederlage (2:3 gegen Inter) erlitt, dass sich ihr Star Spieler Victor Osimhen verletzte und drei Monate ausfällt, nein, jetzt verliert man unerwartet auch noch in der Champions League. Dass die Laune von Spaletti daher nicht gerade rosig ist, ist also verständlich.