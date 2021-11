Von zuhause aus das Geschenk besorgen

Bereits aus den vorigen Lockdowns ist die Befürchtung groß, regionale Händler im Stich lassen zu müssen. Jedoch gab es schon in den Lockdowns eins bis drei die Möglichkeit, heimisch einzukaufen und globale Händler außen vor zu lassen. Viele Salzburger Geschäfte bieten auch während des zweiten Weihnachtslockdowns individuelle Beratung über Telefon oder Internet an. Bei größeren Anbietern gibt es zudem die Möglichkeit des Click and Collects. Über die Online-Bestellung können so Waren direkt beim Händler abgeholt werden.