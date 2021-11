Linzer Gemeinderatssitzungen noch immer „offline“

Live-Übertragung wird seit zehn Jahren diskutiert

„Dazu gehört, neben Informationsprogrammen in den Schulen und der Kontaktaufnahme zu den Communities der rund 21.000 in Linz lebenden EU-Bürgern, auch endlich ein Live-Stream der Gemeinderatssitzungen“, so der Linzplus-Politiker. Letzteres wurde in den vergangenen Jahren - erstmals im Sommer 2011 - immer wieder andiskutiert. Zuletzt plädierten im Mai 2020 ÖVP und Grüne für mehr Bürgernähe und Transparenz durch eine Live-Übertragung der Gemeinderatssitzungen. Doch aus dem „digitalen Gemeinderat“ wurde nichts, er scheiterte damals am Veto von SP-Stadtchef Klaus Luger. Lorenz Potocnik fordert jedenfalls rasches Handeln: „Kurz vor der nächsten Wahl im Jahr 2027 aktiv zu werden, würde nichts bringen. Damit müssen wir sofort anfangen und langfristig stadtdemokratische “Wiederaufbauarbeit„ betreiben.“