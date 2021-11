Polizei fahndet nach Bankomatkarten-Betrüger

Weitere Coups in Tirol, Vorarlberg und OÖ

Tags darauf war der Unbekannte in Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst) aktiv: Auf dieselbe Art und Weise stahl er am Parkplatz der Hofer-Filiale die Geldtaschen von zwei Frauen. Auch in diesen Fällen konnte er Bargeld von den Konten beheben. Zudem trieb der Ganove in Tirol in Haiming und in Landeck sein Unwesen. Aber auch in Oberösterreich und in Vorarlberg sollen Straftaten auf dessen Konto gehen.