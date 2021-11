Neue Besucher-Regeln in Salzburgs Krankenhäusern

Die neuen Regeln gelten für alle Krankenhäuser der Salzburger Landeskliniken - also auch für die CDK, das LKH Salzburg und die Spitäler in St. Veit und Hallein. Besuchszeiten sind täglich von 14 bis 17 Uhr, letzter Einlass ist um 16 Uhr möglich. Weitere zusätzliche Besuche, also auch mehrmals die Woche, sind im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, für die Seelsorge, in kritischen Lebenssituationen und im Kinderbereich bzw. der Geburtenstation möglich. Die SALK bitten, die Besuche mit der jeweiligen Station abzustimmen.