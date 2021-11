Kinderfotos im Netz: NGO warnt vor bösen Folgen

Das sollten sich Eltern vor der Veröffentlichung fragen

Eltern sollten sich daher laut Kinderschutz Schweiz vor der Veröffentlichung eines Fotos immer fragen, ob das Kind durch die Abbildung gefährdet, bloßgestellt oder in einer intimen Situation gezeigt wird und ob das Gesicht des Kindes zu erkennen ist. „Wenn sich all diese Fragen mit Nein beantworten lassen und man zusätzlich noch das Einverständnis der abgebildeten Person hat - bei Kleinkindern liegt es in der Verantwortung der Eltern, die für das Kindeswohl angemessene Entscheidung zu treffen -, dann sind die Voraussetzungen fürs Teilen von Bildern im Internet erfüllt“, so die NGO in einer Mitteilung.