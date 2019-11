Darum gehören Kinderfotos nicht ins Internet

Das Internet vergisst nicht

Was der später mal erwachsene Mensch wohl davon hält? „Auch egal, kann man ja löschen dann, also vielleicht, irgendwie halt. Geht nicht? Ach, keine Ahnung, auch nicht so schlimm“, spielt Diebel zynisch auf die Problematik des niemals vergessenden Internets an. Dadurch werde dort „eine vorgeformte, unveränderliche Identität“ des Kindes erschaffen - ob es dies wolle oder nicht.