Barca-Stars üben mit Mülltonnen und Tennisbällen

Routinier Dani Alves, dreifacher Champions-League-Sieger und sechsfacher spanischer Meister, jubelt ausgelassen, ja mit kindlicher-diebischer Freude, weil er mit seiner Gruppe als Sieger beim „Mülltonnen-Spiel“ hervorgeht. Eine bestimmte Distanz musste pärchenweise köpfelnd zurückgelegt und dann versucht werden, den Ball in einer offenen Mülltonne unterzubringen. Neo-Chefcoach Xavi zog am Tag nach Barcelonas Derby-Sieg gegen Espanyol, seinem Einstand als Trainer, alle Register, um Spaß in seiner Truppe zu verbreiten. Gute Laune war am Sonntag Trumpf, das bewies ein von Klub auf Facebook hochgeladenes Video-Schnipsel vom Training - bei dem auch Tennisbälle zum Einsatz kamen.