Auf dem Heimweg von Trio überfallen und ausgeraubt

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht zum Sonntag in der kleinen Innviertler Gemeinde Mining ab. Gegen 1.15 Uhr war ein 42-jähriger Einheimischer zu Fuß am Heimweg, als er von drei Personen gefragt wurde, ob sie ihn nicht im Auto mitnehmen sollten. Nachdem der Mann verneinte, wollten die Täter das aber nicht so hinnehmen.