Regionalität: Politik will Großküchen verpflichten

Ein ambitioniertes Ziel peilen Bund und Land an. In öffentlichen Großküchen soll der Anteil an heimischen Lebensmitteln bis zum Jahr 2030 auf 100 Prozent gesteigert werden. Laut einer Berechnung bringt jedes Prozent mehr an Regionalität 140 Millionen Euro an Wertschöpfung. Ein Vorbildbetrieb ist die Klinik Innsbruck.