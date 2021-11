Klares Urteil: „Information? Nicht genügend!“

Größeres Testangebot in stark betroffenen Gebieten

Wie schon beim Impfen legt das Land nun auch beim Testen einen Gang zu: Auf dem Gelände der Messe in Wieselburg wurde gestern eine weitere behördliche Drive-in-Station eröffnet. „Diese soll ab Montag die Station in St. Georgen am Ybbsfelde entlasten, die für den Raum Amstetten zuständig ist“, so Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.