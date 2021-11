Tausende bei Corona-Demo: Haben Sie Verständnis?

Kurz vor dem Inkrafttreten des bundesweiten Lockdowns protestieren derzeit bei mehreren Demonstrationen in Wien Tausende gegen die Corona-Maßnahmen. Die Exekutive erwartet bis zu 15.000 Teilnehmern in der Innenstadt. Allein am Heldenplatz waren gegen Mittag schon Tausende Maßnahmengegner und Covid-Leugner versammelt. Die Polizei kontrolliert 2G-Regel und FFP2-Pflicht und behält mit einem Großaufgebot die Lage im Auge. Massive Verkehrsbeeinträchtigungen werden erwartet. Haben Sie Verständnis, in Krisenzeiten vom Demonstrationsrecht Gebrauch zu machen? Oder sind genau jetzt Demos mit Menschenmassen untragbar? Lassen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren wissen!