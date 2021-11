Lockdown rückt den Skispaß wieder in weite Ferne

„Uns haben schon die letzten beide Male sehr getroffen“, so der Vorstand. Noch bis Sonntag sind die Lifte in Betrieb – bisher sei der Skibetrieb trotz zuletzt geltender 2-G-Regel „sehr gut“ angelaufen. Gut 3000 Wintersportler zog es auf den Gletscher wochentags. Damit ist ab Montag Schluss: „Ab dann ist drei Wochen Ruhe angesagt, um uns noch besser vorzubereiten“, sagt Karlsböck. Die gut 300 Mitarbeiter schicken die Kapruner nicht in die Kurzarbeit – auch vorgezogene Revisionsarbeiten stehen an.