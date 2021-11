Corona: Tiroler Reaktionen zum generellen Lockdown

Was die Impfpflicht angeht, so hält Mair diese aus heutiger Sicht für eine „notwendige Zäsur“. „Wenn darüber reden, aufrufen, Überzeugungsarbeit leisten, indirekten Druck aufbauen nicht fruchten, dann ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, an dem man aus gesamtgesellschaftlicher Verantwortung so einen Schritt setzen muss.“ Politisch sei so eine Maßnahme eine „extrem schwierige Entscheidung“.