Alexa bekommt neue Stimme und hört auf „Ziggy“

Nutzer von Amazons intelligenter Sprachassistentin Alexa haben ab sofort die Möglichkeit, zwischen Alexas Originalstimme und einer neuen Stimme zu wählen - wie diese klingt, offenbart der Online-Händler in einem Video (siehe oben). Wer Gefallen an der neuen, männlichen Stimme findet, kann zu dieser bequem per Sprachbefehl „Alexa, ändere deine Stimme“ wechseln. Amazon kündigte zudem an, 2022 zusätzlich zu „Alexa“, „Computer“, „Echo“ oder „Amazon“ mit „Ziggy“ ein fünftes Aktivierungswort anzubieten. Die Änderung des Aktivierungswortes sei wie bisher über die Alexa-App möglich, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Wie alle anderen Aktivierungsworte wird auch „Ziggy“ für beide Stimmoptionen genutzt werden können.