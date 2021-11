Eine Schlägerei, aber drei verschiedene Versionen

Was war der Auslöser?

Zwei Syrer waren sich jedenfalls in die Haare geraten. Ob es daran lag, dass der eine Lügen über den anderen herumposaunt hat oder weil es zuvor Streitigkeiten mit einem Bruder gab, konnte auch am Ende des Prozesses niemand sagen. „Er hat mir ohne Vorwarnung auf mein Ohr eingedroschen und mich dann auch noch weiter geschlagen“, meinte der 54-Jährige. „Absoluter Blödsinn! Im Gegenteil, er hat mir mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen, nachdem ich eine Pizza ausgeliefert habe und zum Lokal zurückgekommen bin“, widersprach der Angeklagte.