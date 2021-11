FFP2-Pflicht für jüngere Schüler wieder gestrichen

Diese Regelung gilt vorerst bis 27. November. Darüber hinaus können Schulleitungen im Fall von gehäuften Infektionen am Standort das vorübergehende Tragen einer FFP2-Maske anordnen. Bei FFP2-Pflicht ist mindestens einmal pro Stunde beim Durchlüften eine Tragepause zu gewähren. Am Montag hatte es in einer Information des Ministeriums an die Schulen noch geheißen, dass alle Schüler (also auch Volks- und Unterstufenschüler) von nun an außerhalb des eigenen Sitzplatzes FFP2-Masken zu tragen hätten. Diese Bestimmung wurde nun gestrichen.