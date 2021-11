Weihnachten kommt: Das ist das Wiener Christkind

Traditionell in der Vorweihnachtszeit ist auch im heurigen Jahr wieder das Wiener Christkind vorgestellt worden, das künftig vor allem am Weihnachtsmarkt vor dem Wiener Rathaus anzutreffen sein wird. Das Christkind kommt heuer aus dem Bezirk Brigittenau, heißt Klaudija und ist 21 Jahre alt. Ebenso wurde am Dienstag der heißgeliebte Herzerlbaum wieder präsentiert.