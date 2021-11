Adventszauber im romantischen Küstenort Opatija

Auch in diesem Winter heißt Opatija die Besucher in einer speziellen Adventsstimmung willkommen. Die romantischste und festlichste Jahreszeit ist ideal, um dieses berühmte europäische Reiseziel in einer einzigartigen Atmosphäre zu erleben. In dieser Zeit bereitet die feierliche Stimmung, die überall in der Stadt zu spüren ist, unvergessliche Erlebnisse.