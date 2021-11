Köstingers „Tourismusgipfel“ vorerst ergebnislos

An dem virtuellen Treffen am Montagnachmittag nahmen Vertreter aus Deutschland, Italien samt Südtirol, Tschechien, Slowenien, Lichtenstein, der Slowakei und Ungarn teil. In der heimischen Hotellerie entstand indes wieder richtig großer Katzenjammer. So zeigte sich die Hoteliervereinigung (ÖHV) „fassungslos“ über das Corona-Management der Bundesregierung. Der Ruf nach der Wiederaufnahme und auch einer Steigerung der staatlichen Corona-Hilfen wird lauter.