Wien löst Totalverwirrung um Ninjapass nicht auf

Aktuell gilt der Ninjapass in Wien ab 12 nicht

Denn nachdem das Gesundheitsministerium in der aktuellen Verordnung veröffentlicht hatte, dass für Jugendliche dieser Altersgruppe der Ninjapass anstelle des 2-G-Nachweises gelte, standen die Verantwortlichen vor der Entscheidung, ob Wien im Sinne von einheitlichen Regeln nachzieht. Dafür müsste die Landesverordnung, in der 2 G ab dem 12. Geburtstag (Ninjapass unzulässig) gilt, gelockert werden.