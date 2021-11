Fünf Bergsteigern werden die Winterträume erfüllt

Wer hat ihn nicht, diesen einen großen Herzenswunsch in den Bergen: Ob eine Skitour mit Abfahrt durch steile Rinnen, eine Freeride Tour mit bestem Powder in einsamer, verschneiter Landschaft, ein markanter Gipfel, der schon lange auf der persönlichen Skitouren-Liste steht - sprich ein Bergabenteuer im Winter, das einem alles abverlangt. Mit der Online Kampagne #salewahome, die ab November 2021 an den Start geht, wird der langersehnte Traum für fünf ausgewählte Sportler wahr.