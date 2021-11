Boateng schrie Salihamidzic an: „Halt die Fresse!“

Das neue Buch „Bayern Insider“ von „Bild“-Reporter Christian Falk liefert tiefe Einblicke. Zudem kommen bisher unbekannte Details ans Tageslicht. So auch ein Zoff zwischen Jerome Boateng und Hasan Salihamidzic. Am 23. Oktober 2018 gastierte der FC Bayern München in der Champions League bei AEK Athen. Der damalige Trainer? Niko Kovac! Er setzte in der Innenverteidigung auf das Duo Mats Hummels und Niklas Süle. Somit musste Boateng auf der Bank Platz nehmen.