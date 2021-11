Lech: Raschner rast zur Bestzeit - Pinturault out!

„Ich traue ihm sehr viel zu“

„Unglaublich! Dass er im zweiten Lauf noch zulegen kann, damit hab ich auch nicht gerechnet“, staunt ORF-Expertin Alexandra Meissnitzer, die den erkrankten Thomas Sykora ersetzt, über Raschner. „Das war sehr, sehr souverän, was er gezeigt hat. Ich traue ihm sehr viel zu.“ Der ÖSV-Überraschungsmann hatte laut eigenen Angaben „sehr viel Spaß“. „Jetzt will ich am Nachmittag noch einmal richtig Gas geben“, posaunt Raschner im ORF-Interview.