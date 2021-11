Gasser: „Jetzt schmeißt sie ihre Zukunft weg“

Am Vormittag Besuch bei der „Krone“ (siehe Video oben), am Abend Kinopremiere ihres Films „The Spark Within“ (Der Funke in dir). Anna Gasser stand gestern Rede und Antwort. „Am Snowboard fühl ich mich wohler als vor der Kamera“, lächelt die Big-Air-Olympiasiegerin. Deren Dokumentation gestern im Filmcasino in Wien gezeigt wurde, Montag in ServusTV ausgestrahlt wird. Und in der man auch viel Persönliches über die 30-Jährige erfährt.