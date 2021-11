Begehrte Beute: 900 gestohlene Fahrräder in Tirol

„In der Regel stammen Täter aus dem Ausland“

„Wir erleben immer wieder Diebstahlswellen“, weiß Hans-Peter Seewald, Leiter der Kriminalprävention bei der Tiroler Polizei. Zuletzt wurden immer wieder E-Bikes aus Abteilen in Tiefgaragen entwendet. „In der Regel stehen Täter aus dem Ausland dahinter, die die Räder dann auch ins Ausland bringen“, sagt Seewald. In Ungarn, der Slowakei, Rumänien und in den baltischen Staaten seien Tiroler Räder sehr „beliebt“.