U21 will sich in Baku für Kroatien warmschießen

Österreichs U21-Nationalteam steht am Freitag trotz einiger Ausfälle in der EM-Qualifikation vor einem Pflichtsieg. In Baku beim Gruppe-A-Vorletzten Aserbaidschan zählen für die Truppe von Teamchef Werner Gregoritsch nur drei Punkte. Damit würde man sich einerseits ein wenig für das 1:3 in Finnland rehabilitieren, anderseits wäre es aber noch viel wichtiger, sich für den Schlager gegen Kroatien am Dienstag in Ried warmzuschießen.