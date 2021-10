LIVE ab 18.30 Uhr: ÖFB-U21 trifft auf Finnland

Auf der Reise durch den hohen Norden macht Österreichs Fußball-U21-Nationalteam in Finnland Station. Nach dem Warmschießen gegen Estland (4:0) tritt die ÖFB-Auswahl in der EM-Qualifikation beim Tabellenvierten an, der bei einem Spiel weniger fünf Punkte zurückliegt. Teamchef Werner Gregoritsch erwartet klassische Skandinavier moderner Prägung. Für die nach vier Spielen bei neun Punkten haltenden Österreicher steht am Dienstag (18.30 Uhr) die Tabellenführung auf dem Prüfstand. Wir halten Sie HIER über den Zwischenstand am Laufenden.