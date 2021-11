Mitarbeiter erheben Vorwürfe gegen Novogenia

Keine Rücksicht auf Schwangere

Eine weitere Mitarbeiterin wandte sich an die „Krone“. Die Frau musste demnach trotz Schwangerschaft in engen Räumen und ohne Sicherheitsabstand arbeiten. Sie war für die Eingabe von Daten zuständig. Die Möglichkeit zum Homeoffice verwehrte ihr Novogenia. „Erst als ich eine Leistungsvereinbarung unterschrieben habe, durfte ich von zu Hause aus arbeiten“, sagt sie. Diese legte genau fest, welche Datenmenge die Frau an einem Arbeitstag zu bewältigen habe. „Ich bin mir schikaniert vorgekommen.“ Für die Gewerkschaft GPA Salzburg sind derartige Schilderungen nicht hinnehmbar.