Verhärtete Fronten im Betriebsrat-Streit

Welche Mitarbeiter arbeiteten ab wann in der neu gegründeten Novogenia Covid GmbH und nicht mehr in der Stammgesellschaft? Wurden Mitarbeiter gekündigt, weil sie einen Betriebsrat gründen wollten? Hat Novogenia bewusst eine Wahl behindert? Um dieses Frage streiten sich die Gewerkschaft GPA und Novogenia. Wie berichtet, sind die Ansichten höchst unterschiedlich. Ein weiterer Vorwurf: Die Anwesenheit von Chef Daniel Wallerstorfer soll Angestellte abgeschreckt haben zur Betriebsversammlung zu erscheinen. Wallerstorfer meinte, nur seine Frau zur Versammlung gebracht haben. Die „Krone“ sah ihn am Donnerstag bei der Ankunft aber alleine aus dem Auto aussteigen... Jetzt schaltet sich Peter Eder ein. „Ich bin mir sicher, dass die Wogen geglättet werden können. Ich bin gerne bereit zu vermitteln“, so der AK-Präsident.