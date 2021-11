Kurios: Politischer Kampf um Farbe Pink in Telfs

Am 27. Februar 2022 finden in allen Tiroler Gemeinden mit Ausnahme der Landeshauptstadt Innsbruck und den Gemeinden Matrei am Brenner, Mühlbachl und Pfons (Gemeindevereinigung) die allgemeinen Gemeinderats- sowie Bürgermeisterwahlen statt. Der zu erwartende Wahlkampfwirbel wirft bereits erste Schatten voraus, zumindest wenn man einen Blick nach Telfs wirft.